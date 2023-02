Marina zachwyca figurą w spodniach o nietypowym kroju. Fani patrzą tylko na jedno. "Sztos"

W jednym z ostatnich wydań "Pytania na śniadanie" pojawiła się Marina Łuczenko-Szczęsna. Żona Wojciecha Szczęsnego nie poleciała do Kataru kibicować reprezentacji Polski podczas mundialu w Katarze. Gwiazda skupia się na promocji singla, który niedawno ujrzał światło dzienne. Piosenkarka spełniła życzenia widzów i zaśpiewała "This is the moment" w studiu TVP. Po tej wizycie jednak najwięcej mówi się o jej stylizacji. Pojawiły się głosy, że Marina trochę za bardzo zaszalała ze stylówką. Marina Łuczenko-Szczęsna w odważnej stylizacji pod studiem "Pytania na śniadanie" Marina Łuczenko-Szczęsna wielokrotnie dała się poznać jako gwiazda, która lubi eksperymentować ze stylem. Jedna z najsławniejszych polskich WAGs nie boi się odważnych stylizacji i taką też zaprezentowała pod studiem TVP. Piosenkarka zajęła się ostatnio promocją swojej twórczości. W tym czasie Anna Lewandowska kibicuje Robertowi Lewandowskiemu podczas mundialu w Katarze. Zobacz także: Jakub Rzeźniczak pokazał zdjęcie partnerką. Burza wokół Pauliny Nowickiej! Wtorkowy look jednak nie wszystkim przypadł do gustu. Z okazji wizyty w "Pytaniu na śniadanie" Marina Łuczenko-Szczęsna postawiła na szerokie spodnie typu cargo. Gwiazda uzupełniła stylizację botkami na cienkiej szpilce. Do tego dobrała srebrną torebkę Balenciagii i czarną puchówkę. - Marina to piękna kobieta. Czemu ona się szpeci tymi stylizacjami i fryzurami? Wygląda dziwacznie/komicznie. - Mój mąż chodzi w pracy w takich spodniach jak Pani Marina — czytamy w komentarzach. Nie zabrakło też zachwytów nad oversozowym lookiem piosenkarki. - Marina jest zjawiskowa. We wszystkim wygląda dobrze - Stylówka czad, ale nie dla każdego, brawo za odwagę! — doceniają fani. Żona Wojciecha Szczęsnego miała srebrne paznokcie...