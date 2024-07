Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny już od ponad 4 lat są szczęśliwymi rodzicami Liama. Piosenkarka już teraz jest niemal pewna, że chłopiec pójdzie w ślady taty i zostanie piłkarzem. Ostatnio w rozmowie z naszą reporterką Marina zdradziła, jak bardzo Liam jest zafascynowany tą dyscypliną sportu.

Jak wyjawiła Marina przed naszą kamerą, Liama od pierwszych chwil życia ciągnęło do piłki nożnej.

- Pierwsze kroki Liama były do piłki. On się trzymał stolika i cały czas tę piłkę chciał kopnąć i w pewnym momencie się puścił i kopnął tę piłkę i spadł. Pierwsze dwa kroki naprawdę do piłki - powiedziała nam żona Wojciecha Szczęsnego.