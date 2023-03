Marina pokazała pralnię wielkości kawalerki. To prawdziwy luksus

Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny z najbliższymi przebywają na rajskich wakacjach w Tajlandii. Niedawno na Instagramie wokalistki pojawiło się kilka nagrań, gdzie wraz ze swoim ukochanym oraz tatą grają i śpiewają na jednej z plaż. Mina Wojtka jest bezcenna ! Marina i Szczęsny na wakacjach Plotkuje się, że Marina i Wojtek pobiorą się właśnie w Tajlandii . Z tego powodu mieli zabrać tam swoich najbliższych. Na razie jednak na dłoni piłkarza nie widać obrączki. Jak spędzają tam czas? Muzycznie! Marina przy akompaniamencie śpiewa cover jednego z hitów Justina Biebera. Kiedy artystka mocno angażuje się w wykon, naszą uwagę zwraca mina Wojtka, która praktycznie cały czas wygląda tak samo. Piłkarz wydaje się być poważny i skupiony. Z drugiej strony nie posądzaliśmy go o takie poczucie rytmu! Idealna para? Zobacz także: Znamy cenę pierścionka zaręczynowego Mariny! Robi wrażenie... Marina i Wojtek na wakacjach w Tajlandii Part3. 🌴😎🌊🎤 Chillin on the beach with my dad and bae @wojciechszczesny1 (😎🙈😂✌🏻️) Just needed to cover my favorite song from #justinbieber album. Song:#loveyourself #marinaśpiewa #marinaspiewa #thailand #island #beach #singingonthebeach #jbcover #live #acoustic #mesinging #musicismylife #szczesny #marinaluczenko #marinałuczenko #familytime Film zamieszczony przez użytkownika MaRina Łuczenko💋 (@marina_official) 7 Sty, 2016 o 6:09 PST Marina na wakacjach Marina i Wojciech są zaręczeni od kilku miesięcy