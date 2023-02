Marina pokazała pokój syna. Liam ma nawet łóżko ze zjeżdżalnią! 

Marina Łuczenko-Szczęsna nie opuszcza prawie żadnego meczu polskiej reprezentacji organizowanego na Stadionie Narodowym w Warszawie. Co więcej, zdjęcia z trybun dla VIP-ów pięknej żony Wojtka Szczęsnego stały się już tradycją na Instagramie. Tak też było i tym razem. W środę, 8 września, na Stadionie Narodowym polska reprezentacja walczyła z Anglią o awans w eliminacji do mistrzostw świata. Na trybunach oczywiście nie zabrakło Mariny, ale to jej syn Liam skradł całe show. Zobacz także: Marina wróciła z wakacji prywatnym samolotem. Zachęca hejterki do komentowania! Fani zachwycają się stylizacjami synka Mariny i Wojtka Szczęsnych Marina Łuczenko-Szczęsna tydzień temu pochwaliła się w sieci zdjęciem z Anną Lewandowską , wykonanym podczas meczu Polska-Albania. Obie WAGs pozują przed aparatem z dziećmi: 4-letnią Klarą i 3-letnim Liamem . Już wtedy internauci zauroczyli się synem Wojtka Szczęsnego i zauważyli, że chłopczyk wzrost odziedziczył po tacie, zaś modowy gust zdecydowanie po mamie! - Świetny mecz, kochana drużyna i fajnie było tez was widzieć dziewczyny na trybunach 😍 - Buty Pani jak i Liama są cudowne🤩 - REWELACJA ❤️🔥 - zachwycają się fani. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez 𝕸𝖆𝖗𝖎𝖓𝖆 (@marina_official) Natomiast najnowsze zdjęcie i nagranie z udziałem Lima zwala z nóg. Żona bramkarza opublikowała w sieci materiały z meczu Polska-Anglia. Widzimy na nich, jak Marina pozuje na tle boiska, a na rękach trzyma Liama....