MaRina kilka dni temu wydała nowy singiel i klip - "On my way". Fani bardzo ciepło przyjęli powrót gwiazdy po trzech latach. Artystka przez długi czas pracowała nad materiałem, a wspierał ją w tym ukochany - Wojtek Szczęsny. Piłkarz również uwielbia muzykę, co widać było na krótkich instagramowych filmikach, na których zakochani grają i śpiewają razem. Party.pl postanowiło spytać MaRinę o to, czy to ona zaraziła sportowca tą pasją:

On sam ma muzykę w sobie i kocha muzykę. Ma swoich ulubionych artystów, których mi pokazuje, czy pokazał na początku. On ma bardzo fajny gust! Wydaje mi się, że na fortepianie grał zanim się poznaliśmy. Miał kilka lekcji, a potem jak zaczęliśmy być razem, zaczął prężniej ćwiczyć. On to lubi, to jest u niego naturalne. Myślę, że gdyby nie miał tej muzyki w sobie, to pewnie byłoby nam nie po drodze, a tak po prostu uzupełniamy się nawzajem.

Kibicujecie związkowi MaRiny i Wojtka Szczęsnego?

MaRina i Wojtek Szczęsny uwielbiają razem muzykować

Zakochani dzielą się swoimi pasjami