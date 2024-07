1 z 18

Marina i Wojciech Szczęsny tworzą bardzo zgraną parę. Zakochani rzadko pokazują wspólne zdjęcia, ale jeśli już to robią to widać, że są w sobie bardzo zakochani. Na co dzień mieszkają wspólnie w Wielkiej Brytanii i tam wiodą spokojne życie.

Zobacz na Polki.pl: Przyłapani! Co robił Szczęsny z Mariną pod klubem w Londynie?

Na swoim profilu na Facebooku wokalistka pochwaliła się nowymi zdjęciami z ukochanym i pokazała jak wspólnie spędzają czas. Marina i Szczęsny postanowili pograć w golfa, a nie da się ukryć, że jest to bardzo drogi sport. Widać, że świetnie się razem bawią, a aktywność fizyczna przysłużyła się ich dobrym humorom.

Jak się bawili?