W ostatnim czasie życie Mariny i Wojciecha Szczęsnego obracało się wokół tegorocznego Mundialu w Katarze. Po wielkich emocjach, ale i przegranej Polski, dla piłkarzy i ich rodzin przyszedł czas na wyczekany odpoczynek. Na Instagramie piosenkarki pojawił się wzruszający filmik, którego bohaterem jest mały Liam. Pod postem posypały się liczne komentarze!

Marina i Wojciech Szczęsny po Mundialu spędzają czas z synem

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022 okazały się niezwykle emocjonujące - zwłaszcza dla polskiej reprezentacji, która dokonała historycznego czynu i pomimo przegranego meczu z Argentyną i tak wyszła z grupy. Wówczas to właśnie Wojciech Szczęsny został bohaterem meczu, a jego najbliżsi nie kryli dumy i łez wzruszenia. Jeszcze wtedy Marina wspólnie z synkiem kibicowali z domowego zacisza. Na ostatni mecz Polski dotarli do Kataru. To właśnie wtedy, po przegranej w meczu z Francuzami Wojciech Szczęsny i Liam zachwycili świat wzruszającymi kadrami i wzajemną miłością. Po tak emocjonującym i wyczerpującym czasie rodzinie należy się odpoczynek. Para właśnie pokazała, jak przebiegają ich wspólne wakacje!

Na i instagramowym filmiku, opublikowanym przez Marinę i Wojciecha Szczęsnego widzimy na plaży bawiącego się Liama.

- Mógłbym cię obserwować przez całe życie. Jesteś moim ulubionym filmem... ????‍????‍???? - napisali dumni rodzice.

Kadr ten niezmiernie rozczulił fanów pary:

- Słodki synek ????❤️ - Wspaniały mężczyzna z niego wyrośnie ❤️❤️❤️❤️❤️ - Tylko mamy zrozumieją, mogłabym patrzeć na swoje dzieci godzinami. - Najsłodszy ❤️❤️

Marina i Wojciech Szczęsny póki co nie zdradzili, gdzie dokładnie wypoczywają. Jedno jednak jest pewne - stawiają teraz na rodzinny czas i sielankę, z dala od blasku fleszy. Podobnie zrobiły inne popularne pary. Arkadiusz Milik wspólnie z Agatycze wypoczywa na Seszelach. Fani natomiast podejrzewają, że Robert i Anna Lewandowscy udali się na Malediwy. Trzeba przyznać - to zdecydowanie zasłużony wypoczynek.

