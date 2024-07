Maria Wiktoria Wałęsa zasłynęła w mediach nie tylko tym, że jest córką legendarnego prezydenta, ale również swoim osobliwym zachowaniem na salonach. Po udziale w "Tańcu z Gwiazdami" szybko zaczęła funkcjonować jako celebrytka, a pod lupę wzięto również jej życie prywatne, które wzbudzało momentami wiele kontrowersji. Przypomnijmy: Córka Wałęsy ze skazanym narzeczonym wraca na salony

Wałęsa wyraźnie nie znosiła zbyt dobrze presji związanej z byciem osobą publiczną i przytrafiało się jej mnóstwo wpadek, jak choćby słynne zdjęcia, gdy spała w samochodzie po mocno zakrapianej imprezie. W atmosferze skandalu zakończyła się również jej próba własnego biznesu "Cottonsushi", gdzie była podejrzana o próbę popełnienia przestępstwa za brak składania odpowiednich sprawozdań finansowych.

Jak donosi "Viva!", trochę nieoczekiwanie Maria zamierza wrócić do show-biznesu i świata mediów. Jakiś czas temu Wałęsa założyła Fundację Celebrity Nation, która ma pomagać innym fundacjom w przebiciu się do mediów. I to właśnie w tym projekcie upatruje swojej szansy na wielki powrót.



Spełnia się, pracując w swojej fundacji i w 2014 roku razem z Celebrity Nation planuje mocne wejście w życie publiczne - zdradza w rozmowie z "Vivą!" przyjaciółka Wałęsy.

Waszym zdaniem ma jeszcze szansę wrócić do show-biznesu i odnieść sukces?

