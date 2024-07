Maria Wiktoria Wałęsa z narzeczonym na otwarciu salonu Optique Exclusive

1 z 8

Maria Wiktoria Wałęsa kilka lat temu miała swoje 5 minut w show-biznesie. Udział w "Tańcu z gwiazdami", a także przyjaźń z Edytą Herbuś i liczne imprezy w towarzystwie tak zwanej "Warszawki" sprawiły, że córka byłego prezydenta stała się pierwszoligową celebrytką. Jednak sława jak szybko przyszła, tak przeminęła.

Co jakiś czas Wałęsówna stara się przypomnieć o swoim istnieniu. Wczoraj wraz ze swoim narzeczonym Patrykiem S. pojawiła się na otwarciu ekskluzywnego salonu optycznego w Warszawie. Zamiast oglądać najnowszą kolekcję designerskich oprawek do okularów, celebrytka wolała pozować fotoreporterom do zdjęć. W końcu nadarzyła się jedna z niewielu okazji, aby ktoś zwrócił na nią uwagę.

Maria Wiktoria i jej dwukrotnie skazany za jazdę pod wypływem alkoholu narzeczony subtelnie dotykali się i tulili się do siebie. Ładna z nich para?