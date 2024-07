Maria Sadowska zdradziła w rozmowie z Party.pl, jaka była najcenniejsza rada, którą dała Krzysztofowi Iwaneczko. Okazuje się, że wcale ona nie dotyczyła techniki śpiewu, czy tego jak zachowywać się na scenie. Wokalistka bardzo chciała tylko jednego - by młody muzyk uwierzył w siebie.

Ja myślę, że najcenniejszą radą było to, żeby uwierzył w siebie, bo on wcale w siebie nie wierzył. Nie był świadomy tego wielkiego talentu, jaki posiada.

Przypomnijmy, że podopieczny Marii Sadowskiej, Krzysztof Iwaneczko wygrał szóstą edycję "The Voice of Poland". Co jeszcze trenerka opowiedziała o współpracy z nim? Posłuchajcie!

