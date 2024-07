Już w najbliższą niedzielę na scenie "Must Be The Music" wystąpi Maria Markiewicz, która może się pochwalić występem z samą Edytą Górniak! Mimo bardzo młodego wieku Marysia ma naprawdę niesamowity głos, którego mogłaby jej pozazdrościć niejedna polska wokalistka.

Co ciekawe, Marysia Markiewicz i Edyta Górniak poznały się w lutym tego roku podczas gali Viva Najpiękniejsi. To właśnie tam Marysia miała niepowtarzalną okazję zaśpiewać ze swoją idolką przebój "To nie ja byłam Ewą", który wykonała także na castingach do "Tylko muzyka".

Największym wydarzeniem w moim życiu i drodze wokalnej był duet z Edytą Górniak. To było jak sen - dodaje nastoletnia uczestniczka.



Na co dzień Marysia - wspólnie z młodszym bratem Miłoszem - mieszka w miejscowości Gidle w województwie łódzkim, a wychowuje ich babcia. Marysia robi wszystko, aby rozwijać swój talent muzyczny. Nie tylko chodzi na lekcje śpiewu, ale również uczy się gry na fortepianie. Marysia może pochwalić się wieloma sukcesami, m.in. w 2012 roku została laureatką III Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Parnu w Estonii.

Jak Marysię ocenią jurorzy "Must Be The Music"? Przekonamy się już w najbliższą niedzielę o godzinie 20.00 w Polsacie. Posłuchajcie jej wykonania "To nie ja byłam Ewą":

Maria Markiewicz i Edyta Górniak w lutym 2014:

