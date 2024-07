Każda kobieta ma swój indywidualny sposób na mężczyznę. W najnowszym wywiadzie zdradziła go Justyna Steczkowska, która z Maciejem Myszkowskim jest już 15 lat po ślubie. Jak się okazuje Maria Czubaszek ma zupełnie inne zdanie niż diwa. A który Wam jest bliższy?

W najnowszym wywiadzie dla "Show" wokalistka zdradziła, że bardzo ważne jest to, aby pięknie pachnieć i dbać o siebie niezależnie od okoliczności:

A Maria Czubaszek? Ma zupełnie odmienne zdanie. Dziennikarka wcale nie stara się o mężczyzn i uważa, że to oni powinni starać się o nią:

E, a dlaczego my, kobiety, mamy się nad tym zastanawiać? Ja to raczej myślę, że to mężczyzna powinien się zastanawiać, jak zatrzymać kobietę. Wcale nie chciałam wyjść za mąż. Raz już byłam żoną i powiedziałam sobie: „dość, nigdy więcej”.