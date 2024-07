Kariera Margaret zaczęła się od bloga modowego, którego prowadziła od dłuższego czasu i tam została zauważona przez producentów i osoby związane z wytwórnią muzyczną, dla której obecnie nagrywa. Wokalistka nie ukrywa swoich fascynacji modą, wciąż też regularnie prowadzi bloga, a ostatnio zabawiła się nawet w projektantkę. Przypomnijmy: Margaret zaprojektowała sukienkę. Jest z nietypowego materiału

Najnowsze notki na blogu Margaret to efektowne zdjęcia autorstwa Natalii Kontraktewicz, na których piosenkarka prezentuje różnorodne stylizacje, ale łączy je jedno - bardzo efektowne opaski do włosów. Nie bez powodu zwracamy na nie uwagę, bo jak się okazuje, zaprojektował je przyjaciel Margaret, Bartek Janusz, który na co dzień jest stylistą fryzur i odpowiada za jej uczesania na wielkie wyjścia, ostatnio projektuje również niektóre z jej kreacji. W wyjątkowym wpisie młoda gwiazda dziękuje mu za wsparcie i podkreśla, że jest jedną z niewielu osób, które nie traktują jej inaczej od czasu, gdy stała się bardziej rozpoznawalna.



Coś wam opowiem. Po tym jak to wszystko się stało, całe to szaleństwo, poznałam wielu ludzi. Sporo z nich chce znać Margaret, ale nie mnie. Chce żeby Margaret coś założyła, gdzieś poszła. Pamiętam tych ludzi sprzed jakiegoś czasu, wtedy nie byli tak podekscytowani moją osobą. I to jest okej, nie winię ich za to. Zdaję sobie sprawę, że to po prostu biznes i tak to działa. Ale kiedy spotykasz ludzi, tak szalonych jak Bartek Janusz, którzy traktują Cię po prostu jak człowieka... To takie miłe i bezinteresowne. To sprawia, że kocham go jeszcze bardziej. Pozwólcie więc, że wam go przedstaię - artysta, fryzjer, projektant i przyjaciel - Bartek Janusz :) - czytamy w notce Margaret.