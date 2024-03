Kolejni, niezwykle uzdolnieni uczestnicy pojawili się na "Przesłuchaniach w ciemno" 7 edycji "The Voice Kids". W tym gronie znalazł się także Fabian Szulborski - nastolatek, który śpiewa od najmłodszych lat. Pasję do muzyki zaszczepiły w nim jego równie muzykalne siostry, z którymi często dawał koncerty rodzinie. Fabian gra również na gitarze, z którą nie rozstaje się podczas swoich występów.

Fabian dzieli się swoim talentem nie tylko na scenie, ale także w zaciszu domowym, by grać i śpiewać swojemu niepełnosprawnemu przyjacielowi. Historia 13-latka o wielkim sercu, poruszyła wszystkich w "The Voice Kids".

Fabian Szulborski regularnie gra i śpiewa Kubie, swojemu niepełnosprawnemu przyjacielowi. Uczestnik najnowszego odcinka „The Voice Kids” niemal każdego tygodnia odwiedza swojego kolegę i przez ok. dwie godziny, daje mu prywatny koncert.

Kuba jest chory na Zespół Guillaina-Barrego przez co nie może się ruszać. Nie może mówić. Mam nadzieję, że mu się bardzo podoba to, co robię

- mówi Fabian Szulborski.