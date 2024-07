Margaret zdradziła szczegóły na temat współpracy z kanadyjskim muzykiem jazzowym Mattem Duskiem! W wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" gwiazda opowiedziała o tym, jak pracowało jej się ze światową sławą.

To będzie niesamowity duet! Wspólna płyta Margaret i Matta Duska zapowiada się naprawdę ciekawie. Kanadyjski gwiazdor ma na swoim koncie już współpracę z Edytą Górniak. W dzisiejszym programie DDTVN Margaret i Matt opowiedzieli o współpracy oraz zdradzili szczególny na temat nowego albumu. Kto wyszedł z inicjatywą, by połączyć muzyczne siły?

Pojawiła się propozycja od Matta. To spełnienie marzeń mojej mamy i moich marzeń - zdradziła artystka. Nie mam żadnych oczekiwań. Zrobiłam ten album dla siebie, aby spełnić swoje marzenie. Robię to dla przyjemności. Nie mamy planu. Nie wiemy, czy to się sprzeda. Robimy to, bo nam to sprawia przyjemność.

Fani się zdziwią. Ale ja też popu nie rezygnuję. To jest coś dodatkowego. To jest taki bonus. To jest inna odsłona mnie.