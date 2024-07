Jedną z gwiazd ostatniego festiwalu Top Trendy 2013 była Margaret, która na sopockiej scenie wykonała swój przebój "Thank You Very Much". Nie zawiodła również pod względem stylizacji, które jak zwykle były przemyślane i efektowne. Przypomnijmy: Margaret i inne gwiazdy na konferencji w Sopocie

Młoda wokalistka słynie z niezwykle luźnego poczucia humoru i przebojowej osobowości, a będąc jedną z najbardziej rozchwytywanych gwiazd ostatnich miesięcy, nie narzeka na brak propozycji. W pierwszej części wywiadu dla AfterParty.pl Margaret opowiada o swoim stylu, zakupach, blogu i ofertach, które otrzymuje od różnych firm. Deklaruje też, że chciałaby zrobić sobie kiedyś rozbieraną sesję. Zobacz nasze video:



Chciałabym sobie zrobić taką sesję, bo nie traktuję nagości jako czegoś złego, dla mnie nagość jest piękna, ale w fajnym wydaniu, w dobrym smaku, żeby nie była wulgarna. Zrobiłabym taką sesję, ale chyba nie dla "Playboya", jak mnie natchnie to mogę to włożyć na swojego bloga - powiedziała w rozmowie z AfterParty.pl

