Margaret jest jedną z gwiazd, które w tym roku wystąpią na koncercie "Największe przeboje" w ramach festiwalu "Top Trendy 2013". Wokalistka zaśpiewa swój przebój "Thank You Very Much".

AfterParty.pl udało się porozmawiać z młodą piosenkarką i uchyliła ona rąbka tajemnicy czego możemy się spodziewać po jej występie. Zapowiada się gorąco i Margaret ma wielkie szanse, aby wygrać dzisiaj tytuł na najpopularniejszy utwór mijających 12 miesięcy. Szykuje się niezłe show! Zobaczcie nasze wideo:

