Na czwartkowej prezentacji jesiennej ramówki TVP dowiedzieliśmy się, że ekstrawagancka Margaret poprowadzi nowy muzyczny program w TVP1 - „Retromania" - zobacz: Margaret w nowym programie z Wojciechem Pijanowskim i Krzysztofem Szewczykiem. A pamiętacie ich hit?)

Wokalistka - jak zawsze - prezentowała się bardzo oryginalnie; ponownie postawiła na pozornie niedbały london look. Najbardziej rzucało się w oczy krótkie, żółte futerko marki Patrizia Aryton oraz dobrane do niego kolorystycznie jasnobłękitne pasma we włosach. Margaret miała na sobie również uwielbiane przez nią poszarpane i pochlapane farbą spodnie.

Dodatki? Mieniąca się różnymi kolorami kopertowa torebka na łańcuszku, białe koturny z wzorzystymi sznurówkami kupione w TK Maxx oraz minimalistyczny naszyjnik - pętla (kojarzący się z biżuterią projektowaną przez Sarę Boruc).

Co sądzicie o najnowszym look''''u Margaret? My jesteśmy na tak!

