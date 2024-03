Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz urządzają swój nowy dom. Krok po kroku pokazują, jak będą wyglądały ich wnętrza. Teraz pokazali zdjęcia z łazienki.

Fani zastanawiają się jednak nad praktycznością tego wnętrza.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski nie mogą się już doczekać aż wraz z córkami wprowadzą się do nowego domu. Niedawno Dąbrowscy pochwalili się nowym salonem a teraz przyszedł czas na podzielenie się projektem głównej łazienki. To będzie jedna z trzech, które znajdą się w ich domu:

Nie możemy się doczekać, żeby pokazać Wam tę płytkę po skończonym remoncie, bo dla mnie ( Sylwii) jest to najpiękniejsza płytka jaką widziałam.Ma przepiękną strukturę! Tutaj łazienka była projektowana zdecydowanie pod płytki jest cudna! Nie mogę się doczekać aż ją zobaczę.

Łazienka utrzymana jest w białym kolorze w nowoczesnym stylu. Uwagę zwraca wolnostojąca wanna oraz ekstrawaganckie lustro. W pomieszczeniu znajduje się także otwarty prysznic. Cała łazienka wysadzona zostanie nowoczesną jasną płytką. Wnętrze prezentuje się przestronnie i wręcz Instagramowo.

Wymyślne wnętrza w domu Jana Dąbrowskiego i Sylwii Przybysz budzą dyskusję w mediach społecznościowych. Wielu internautów przyznaje, że to łazienka ich marzeń. Niektórzy jednak zastanawiają się nad utrzymaniem czystości w tak urządzonym wnętrzu: