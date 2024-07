Jednym z największych odkryć show-biznesu w ostatnim czasie jest Margaret. Wokalistka w zeszłym tygodniu szturmem podbiła internet swoim debiutanckim teledyskiem do singla "Thank You Very Much" (zobacz kontrowersyjny klip), który kilka godzin po premierze został zablokowany przez YouTube, ze względu na zbyt kontrowersyjne treści. Piosenka chętnie grana jest również przez komercyjne stacje radiowe.

Małgorzata Jamroży, bo tak na prawdę nazywa się młoda wokalistka, już zaczęła korzystać z popularności. Wczoraj pojawiła się na imprezie River Island, na której premierowo zaprezentowano limitowaną kolekcję zaprojektowaną przez Rihannę dla sieciówki. Na evencie pojawiło się sporo blogerek. Margaret wśród nich czuła się jak ryba w wodzie, gdyż oprócz śpiewania sama z powodzeniem prowadzi modowego bloga.

Margaret na imprezie zaprezentowała się w luźnej, casualowej stylizacji. Kraciastą koszulę zestawiła zestawiła ze sportową bluzą. Wszystko utrzymane w odcieniach niebieskiego. Do tego wokalistka dobrała krótkie szorty, kabaretki, długie skarpety i modne sportowe buty na koturnie.

Nie był to jednak debiut Margaret na salonach. Wcześniej mogliśmy ją oglądać na imprezie Fashion TV czy podczas festiwalu Top Trendy 2012 (zobacz).

Jak oceniacie wczorajszą stylizację Margaret?

Margaret na poprzedniej imprezie:

Tak na imprezie prezentowały się pozostałe gwiazdy: