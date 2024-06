Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już od momentu emisji finału programu nie ukrywali, że myślą o ślubie kościelnym. Ten jednak wydawał się być jeszcze odległym planem. Do dzisiaj. Przyszła panna młoda pokazała właśnie wymowne nagranie, które świadczy o tym, że data już dawno została ustalona.

Reklama

Drugi ślub Kornelii i Marka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Kornelia i Marek poznali się dzięki programowi "Ślub od pierwszego wejrzenia". Postanowili na 100% zaufać ekspertom, a dopasowanie okazało się strzałem w dziesiątkę. Programowi małżonkowie bardzo szybko znaleźli wspólny język i robili wszystko, by ta relacja mogła się rozwinąć. Niedawno świętowali już pierwszą rocznicę poznania. Z jakiś czas temu Kornelia poinformowała, że z okazji urodzin męża zdecydowała się przyjąć jego nazwisko. Wygląda na to, że to nie koniec niespodzianek z ich strony.

Instagram @kornelia.m

Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nigdy nie ukrywali, że marzą o drugim ślubie oraz powiększeniu rodziny. Podkreślali jednak, że mają jeszcze czas na podejmowanie takich decyzji, studząc emocje fanów. Dziś uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczyła ich wymownym nagraniem.

Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała, jak wyglądają zaproszenia na jej ślub z Markiem. Kolorystyka zachowana jest w bieli i beżach, a główną część tworzy romantyczne zdjęcie pary młodej. Wygląda na to, że wielki dzień zbliża się już wielkimi krokami.

Instagram @kornelia.m

Dopiero co, Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podjęła ważną decyzję związaną z poprzednim ślubem. Zdecydowała się pozbyć swojej programowej sukni ślubnej, by przyniosła szczęście kolejnej pięknej pannie młodej. Myślicie, że ma już wypatrzoną kolejną?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Wspaniałe wieści u Pawła ze "ŚOPW"! Jego żona przekazała radosną nowinę. Sypią się gratulacje