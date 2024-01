Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała nowy wpis, w którym pochwaliła się swoim szczęściem. Zaledwie wczoraj Marek poinformował internautów, że oświadczył się Kornelii, a dziś jego żona przekazała kolejne wspaniałe wieści, Okazuje się, że przed parą naprawdę wyjątkowe wydarzenie.

Miłość w związku Kornelii i Marka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kwitnie w najlepsze. Para poznała się na planie ostatniej edycji programu TVN i do samego początku byli sobą zachwyceni. W finale poinformowali, że chcą kontynuować swoje małżeństwo, a wczoraj Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ogłosili nowinę i pokazali wyjątkowe zdjęcia z zaręczyn. Teraz okazuje się, że to nie koniec radosnych wieści.

Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w najnowszym wpisie na Instagramie zdradziła, że razem z Markiem rozpoczynają przygotowania do ślubu kościelnego!

Był ślub cywilny, wesele i teraz zaręczyny, co będzie dalej? Trzeba się zastanowić nad organizacją ślubu

Przy okazji Kornelia podziękowała za gratulacje po zaręczynach i zabrała głos ws. negatywnych komentarzy, które pojawiły się w sieci.

Dziękujemy za wszystkie gratulacje i za to, że jesteście cały czas z nami.Dziękujemy za hejt, bo dzięki niemu stajemy się silniejsi, ale pamiętajcie, że nie każdy jest na to odporny i można sprawić tym ogromną przykrość. A często słowa bolą bardziej niż czyny.

Na koniec swojego wpisu Kornelia zwróciła się do internautek.