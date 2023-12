Miłość Kornelii i Marka z 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nadal kwitnie. Ostatnio uczestnik show odwiedził jeden z salonów optycznych i zdecydował się na zmianę oprawek. Za ciosem poszła również Kornelia, która poddała się badaniu wzroku. Jak się okazało, będzie musiała nosić okulary — zaprezentowała się już nawet w nowej odsłonie.

Reklama

Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postawiła na zmiany

Ostatnio Kornelia i Marek ze "Ślubu" obchodzili 9-miesięczną rocznicę ich związku. Jest to jedyna para z 9. edycji miłosnego formatu TVN, której udało się zbudować stały związek po programie. Czasem para wrzuci wspólne zdjęcie na swojego Instagram, by zapewnić fanów, że ich relacja nadal trwa. Już nawet w programie uczestnicy show planowali wspólne zamieszkanie i ostatecznie to Kornelia postanowiła przeprowadzić się do Marka. Dziś tworzą związek pełen miłości i wspierają się w życiowych decyzjach.

Marek i Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" MATEUSZ GROCHOCKI/Dzien Dobry TVN/East News

Zobacz także: Marek i Kornelia ze "Ślubu" zrobią to z myślą o dzieciach. Co nam zdradzili?

Na początku grudnia Marek ze "Ślubu" poinformował o zmianach, na które się zdecydował. Uczestnik show sprawił sobie nowe oprawki do okularów, czym chętnie pochwalił się na swoim Instagramie. Po wizycie w jednym z salonów optycznych w Bydgoszczy, Kornelia zdecydowała, że również podda się badaniu wzroku. Okazuje się, że uczestniczka show również będzie nosić okulary. Już nawet wybrała oprawki.

Zobacz także: Marcin ze "Ślubu" przekazał radosną nowinę! "Idealna okazja do świętowania"

Reklama

Pod postem w komentarzach internauci stwierdzili, że Kornelia prezentuje się rewelacyjnie w okularach. Nie zapomnieli również skomplementować jej męża.

Kornelka ślicznie wyglądasz w okularkach

Bardzo ładnie w nowych okularach zarówno Kornelia i Marek

Ładne okulary — piszą internauci.