Praca top modelki nie należy do najłatwiejszych. Doskonale przekonała się o tym, już nieraz, Anja Rubik. Gwiazda opowiadała w wywiadach o wstrząsających kulisach sesji zdjęciowych i pokazów mody największych marek. Zobacz: Zawód modelki jest bardzo niebezpieczny. Rubik duszona przez węża podczas sesji. To jednak nie wszystko

Inne, równie zaskakujące przygody spotkały Zuzannę Bijoch. W rozmowie z „Vivą!” gwiazda opowiedziała m.in. o kulisach swojego pierwszego pokazu dla Marca Jacobsa. Kiedy top modelka była już w drodze na sesję zdjęciową, ten nagle z niej zrezygnował, mówiąc, że potrzebuje zupełnie innej dziewczyny. Bijoch załamała się porażką:

Top modelka przyzwyczaiła się jednak do takich rzeczy. Z biegiem czasu zauważyła, że takie historie zdarzają się za często:

- Viva!: Płakałaś?

- Zuzanna Bijoch: Bardzo, bo to wszystko zdarzyło się za szybko. Najbardziej bolesny był ten pierwszy pokaz. Później też byłam usuwana z niektórych, ale dziś wiem, że to jest normalne. Zdarza się to nawet top modelkom. Ostatnio Louis Vuitton wycofał z pokazu połowę światowych modelek, bo doszedł do wniosku, że chce mieć nowe twarze. Ale później, kiedy wzięłam udział w kampanii Prady, wszyscy mnie już chcieli