Wczoraj odbył się wielki finał trzeciej edycji programu "Top Model 3". Walkę o zwycięstwo stoczyła Zuzanna i Marcelina , ale ostatecznie to ta pierwsza wygrała całe show. Przypomnijmy: Zuzanna Kołodziejczyk wygrała "Top Model"! W trakcie trwania finału ciężko było nie zauważyć, że Zuzanna wyraźnie schudła, a jej sylwetka jest dużo szczuplejsza niż na początku programu. Redakcji AfterParty.pl udało się porozmawiać z Zuzą tuż po zakończeniu programu i okazuje się, że modelka prawie nic nie jadła i to głodówce zawdzięcza utratę kilku kilogramów: Starałam się prawie nic nie jeść, pić dużo wody, jeść jakieś małe owoce, warzywa. Głodziłam się strasznie przed finałem, ledwo tutaj wytrzymywałam, do tego w takich wysokich szpilkach! Miałam momenty, że czułam, że się przewrócę, ale tak się nie stało i to jest najważniejsze - wyznała w rozmowie z AfterParty.pl Zuza. Metoda może nie jest godna pochwały, ale efekty widać gołym okiem. Kibicowaliście jej?