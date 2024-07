Marcin Tyszka jest znanym i cenionym fotografem na całym świecie, nic więc dziwnego, że może pochwalić się naprawdę wieloma znajomościami. Przed jego obiektywem stanęły największe gwiazdy. Niedawno negocjował warunki współpracy z samą Victorią Beckham. Przypomnijmy: Tyszka wstał i wyszedł na spotkaniu z agentką Beckham. Teraz się tłumaczy

Tyszki nie mogło zabraknąć na trwającym w Paryżu Fashion Weeku. To tam, na jednym z pokazów, pojawiła się niedawno cała rodzina Kardashianek. Juror "Top Model" miał to szczęście, że tuż po prezentacji nowej kolekcji spotkał matkę Kim, Kris Jenner! Marcinowi udało się namówić celebrytkę do pamiątkowego zdjęcia. Tyszka, jak widać, nie próżnuje i ciągle nawiązuje nowe znajomości.

Może uda mu się kiedyś fotografować Kim?

