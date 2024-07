Po pierwszych castingach do ostatniej edycji Top Model wydawało się, że jurorzy znaleźli prawdziwy diament w osobie Mateusza Magi. Chłopak zachwycił ich androgyniczną urodą i niespotykaną twarzą. Ostatecznie jednak wcześnie pożegnał się z programem, a jego zachowanie było szeroko komentowane przez internautów, a nawet jurorów. Przypomnijmy: Jurorzy tłumaczą się z eliminacji Magi z Top Model. Nie szczędzą mu słów krytyki

Teraz do grona krytykujących Magę dołączył Marcin Tyszka. Fotograf wystosował bardzo obszerny post, w którym wyraża swoje głębokie rozczarowanie postawą modela. Tyszka przyznaje, że od początku był fanem urody Mateusza, ale jego zachowanie i wypowiedzi sprawiają, że ma coraz mniejszą ochotę na współpracę z nim. Zauważa też, że Maga za wszystkie niepowodzenia obwinia innych, a sam nie jest wystarczająco zmotywowany do pracy. Nie ukrywa również, że jurorzy dawali mu w Top Model duże fory.



Patrze na poczynania Mateusza Magi i zastanawiam sie po co przyszedl do TOP MODEL? Ciagnelismy go za uszy, dawalismy fory, staralismy sie zrozumiec - bo urode ma faktycznie nieprzecietna....ale coz... psychiki brak- jesli wszystko i wszyscy sa przeciwko niemu, jesli ten program to byla taka meczarnia, to po co sie tam pchal??? jakos inni uczestnicy maja swietne humory , ciesza sie ze przezywaja przygode zycia, nawet jesli czasem zadania w programie sa bardzo ciezkie... Mateusz zawsze znajdzie wytlumaczenie , ze swiat jest przeciwko niemu... Tymczasem sam nigdy nie dal z siebie 100% - tak jak inni uczestnicy... jego najwiekszym problemem , jest to jak wyglada, nie potrafi skupic sie na pracy, tak bylo w programie i obawiam sie ze bedzie jeszcze gorzej w wielkim swiecie mody.... Kazdy zachwyci sie jego uroda, a gdy zobaczy jego zachowanie na planie - odesle go do domu. W świecie mody nie ma czasu na psychoterapię , uroda to nie wszystko , trzeba miec jeszcze osobowość zeby zrobic karierę i pracować w tym biznesie - czytamy na Facebooku Tyszki.