Dawno w Top Model nikt nie wzbudzał takich emocji, jak Mateusz Maga. Androgyniczny model już od pierwszego castingu zwrócił uwagę jurorów i telewidzów, choć nie da się ukryć, że opinie na jego temat były mocno podzielone. Zachwyty nad urodą w pewnym momencie musiały ustąpić krytyce jego zachowania, które pozostawiało momentami wiele do życzenia. Podobno miał ku temu powody. Przypomnijmy: Mateusz Maga wyjawia dramatyczne kulisy Top Model. To tłumaczy jego zachowanie

Maga pożegnał się z rywalizacją o tytuł "Top Model" we wczorajszym, ósmym już odcinku show. Jego eliminacja dla wielu była zaskoczeniem, bo mimo krytyki, jurorzy upatrywali w nim faworyta całego programu. Byli jednak zmuszeni podjąć decyzję o jego wykluczeniu i jak sami tłumaczą, była ona najlepszą z możliwych. Joanna Krupa wyznała w rozmowie z TVN.pl, że od Magi emanowała negatywna energia, która odbijała się też na pozostałych uczestnikach. Gwiazda twierdzi, że aspirujący model był wiecznie nieszczęśliwy.



On zamiast się cieszyć, zamiast z odcinka na odcinek być szczęśliwy, my czuliśmy, że robimy mu krzywdę. On był bardzo taki bez energii, negatywny, tak nic nie dawał z siebie. Naprawdę, on miał jedną twarz na milion – tak jak mówił Marcin, ale nie wierzył w siebie. I to było dla nas ciężkie, ale nic już nam więcej nie dawał. Był też problem z innymi uczestnikami w domu, coś tam nie grało razem. Jego energia na nich źle wpływała. I przyszedł niestety ten czas, kiedy musieliśmy się z nim pożegnać - tłumaczy Joanna Krupa.