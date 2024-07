Dorota Wellman i Marcin Prokop to jeden z najbardziej lubianych duetów w polskiej telewizji. Oboje od wielu lat prowadzą wspólnie poranny program "Dzień dobry TVN" i wciąż cieszą się ogromną popularnością wśród widzów, którzy nie wyobrażają sobie, by ktoś inny mógł ich zastąpić. Wspomniana dwójka często pozwala sobie na ironiczne podejście do swoich gości, co wielokrotnie było później komentowane w sieci. Najgłośniejszym echem odbiła się wizyta Tomasza Adamka, wtedy jeszcze kandydata do Europarlamentu. Przypomnijmy: Adamek ośmieszył się w TVN. Wellman i Prokop nie mieli dla niego litości

Wierni widzowie programu przeżyli dziś szok, kiedy okazało się, że zamiast Marcina u boku Doroty stoi Robert Kanterei. Oliwy do ognia dodał właśnie nowy partner Wellman, który zażartował, że operatorzy wreszcie nie będą mieć problemu z odpowiednim kadrowaniem prowadzących. Dołączyła do niego Dorota, mówiąc, że Marcin został oddelegowany do innych zadań.

Fanów talentu Marcina uspokajamy - to tylko chwilowy stan, bowiem jak udało się dowiedzieć serwisowi Plotek.pl, Prokop w poniedziałki i wtorki pracuje przy innej produkcji stacji, a mianowicie "Mam talent".



Marcin Prokop w poniedziałek i wtorek ma castingi do "Mam talent" - czytamy.



Cieszycie się, że najsympatyczniejsza para nie została jednak rozdzielona?

