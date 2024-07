Sabrina Pilewicz to obecnie jedna z najpopularniejszych projektantek w Polsce. Jej torebki pokochała m.in.: Paulina Sykut, Kamila Szczawińska, Paulina Krupińska, Weronika Książkiewicz, Honorata Skarbek i Marcelina Zawadzka.

Reklama

Przeczytajcie więcej o stylu Marceliny Zawadzkiej

Reklama

Była Miss Polonia pojawiła się w ostatnich dniach na otwarciu Zalando Pop up Story. Specjalnie na tę okazję wybrała czarną sukienkę z długimi rękawami, fantazyjne sandałki na obcasie i małą torebkę na ramię. Jak się okazało ta ostatnia pochodzi z najnowszej kolekcji Sabriny Pilewicz. To model o nazwie Genova i kosztuje ok. 800 zł. Podoba się wam?