Marcela Leszczak po przegranej w "Top Model. Zostań modelką" próbowała swoich sił w różnych zawodach. Modelka próbowała zaistnieć jako aktorka w serialu "Miłość na bogato" oraz jako wokalistka. Nie wpłynęło to znacząco na jej karierę w związku z czym wróciła do tego w czym radzi sobie najlepiej, czyli do modelingu.

Wygląda na to, że w drodze wyjątku modelka zgodziła się jeszcze raz sprawdzić swoje umiejętności aktorskie. Gościnnie pojawiła się w reklamie akcesoriów do telefonów. Marcela jest tu raczej postacią drugoplanową, pojawia się przez chwilę w restauracji oraz w "dymkach" podczas rozmów ze swoim chłopakiem.

Wypadła przekonująco?

Marcela podczas ferii zimowych: