Marcela Leszczak na planie serialu "Miłość na bogato"

W Warszawie trwają właśnie zdjęcia do produkcji "Miłość na bogato" - serialu opowiadającego o młodych i bogatych ludziach, którzy szukają czegoś więcej niż powierzchownych zabaw i kariery. Przypomnijmy: Młodzi i piękni na planie serialu "Miłość na bogato". Będzie hitem?

Największą gwiazdą serialu jest Marcela Leszczak, finalistka trzeciej edycji "Top Model". Modelka wciela się tam w rolę modelki, więc nic dziwnego, że na planie produkcji czuje się jak ryba w wodzie. Ostatnio serialowa ekipa realizowała zdjęcia w jednym z warszawskim klubów usytuowanym na plaży i Marcela w swojej mocno wydekoltowanej, białej kreacji przyciągała spojrzenia fotografów i kamerzystów. Zdjęcia do "Miłości na bogato" potrwają do końca sierpnia, a w międzyczasie Marcelę czekają kolejne sesje zdjęciowe i castingi do jesiennych pokazów mody. Trzymamy kciuki!

