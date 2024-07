Zgodnie z przewidywaniami na największą gwiazdę po Top Model 4 wyrasta Mateusz Maga. Androgynicznemu modelowi wróży się nie tylko sporą karierę przed obiektywem i na wybiegach, ale również w mediach. Mateusz zdążył pojawić się już na kilku dużych imprezach i zaskarbić sobie sympatię weteranek show-biznesu. Przypomnijmy: Malinowska i Maga spijają sobie z dzióbków. Jedno słodsze od drugiego

Reklama

Model od kilku tygodni mieszka też na stałe w Warszawie. Dla młodego chłopaka nowe miasto i towarzystwo to z pewnością spore wyzwanie, tym bardziej, że jeszcze w trakcie programu mogliśmy się dowiedzieć, że nie należy on do najbardziej śmiałych i ufnych osób. Maga może jednak liczyć na wsparcie mamy, która zawsze chętnie wpadnie z wizytą. Mateusz pochwalił się właśnie na Instagramie ich wspólnym zdjęciem i nie da się ukryć, że widać jak na dłoni, po kim odziedziczył urodę.

Podobny do mamy?

Zobacz: Maga był największą gwiazdą Top Model. Gdy odszedł z programu oglądalność spadła o...

Zobacz także

Reklama

Galeria zdjęć Mateusza Magi: