Małgorzata Tomaszewska kilka miesięcy temu ogłosiła, że drugi raz zostanie mamą. Fani z niecierpliwością więc wyczekują dnia, w którym podzieli się radosnymi wieściami. Teraz na profilu szczęśliwej mamy pojawiły się poruszające zdjęcia. Fani nie byli w stanie przejść obok nich obojętnie. Sama Małgorzata Tomaszewska poruszyła temat córeczki.

Małgorzata Tomaszewska rozczuliła internautów

Małgorzata Tomaszewska została zwolniona z TVP tuż przed porodem. To nie były najszczęśliwsze chwile dla prezenterki. Nawet widzowie nie ukrywają rozżalenia, że wraz z Olkiem Sikorą nie będą ich już widać co rano w ulubionym programie. Małgorzata Tomaszewska jednak stara się myśleć pozytywnie i skupiać na tym, co aktualnie dla niej najważniejsze - czyli na ciąży i przygotowywaniu się na narodziny córeczki.

W tym czasie może liczyć na najbliższych. Właśnie podzieliła się w sieci pięknymi zdjęciami z mamą i jak przyznała, to właśnie ona jest dla niej największym wsparciem:

Mama, moje największe wsparcie i najlepsza przyjaciółka - napisała na Instagramie.

Internauci są pod wrażeniem wspólnych zdjęć Małgorzaty Tomaszewskiej z mamą. Uważają, że jest do niej bardzo podobna.

Jesteś bardzo podoba do swojej mamy! Przepięknie razem wyglądacie!

Widać że uroda po mamusi, śliczna

Podobieństwo Małgorzaty Tomaszewskiej do mamy to nie wszystko. Fani dopiero teraz zauważają, jak mocno podobny jest do swojej mamy mały Enzo. Była gwiazda "Pytania na śniadanie" zastanawia się czy jej nienarodzona jeszcze córeczka również odziedziczy po niej urodę.

Pierwsza myśl była taka, że to jesteś Ty z synkiem, widząc tylko zdjęcie Czyli tak, Ty jesteś kopią swojej mamy, a Twój Synek kopią Ciebie

I ciekawe czy Malutka też będzie taka podobna - odpowiedziała fance na Instagramie Małgorzata Tomaszewska.

Kolejna piękność za chwilę ujrzy Mamę i Babcię

Pani synek wygląda jak Pani kopia jak była Pani dzieckiem

Dopiero po tych zdjęciach widzę, że Enzuś czysta Ty

Enzo, kopia Pani

Też zauważacie podobieństwo?