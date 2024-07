Od finału Top Model minął już ponad tydzień. Wciąż nie opadły emocje po zwycięstwie Osi Ugonoh, której wróży się w modelingu dużą karierę. Aspirująca modelka uczyniła już ku niej pierwszy krok i niedawno zadebiutowała na wybiegu podczas jednego z pokazów. Przypomnijmy: Piewszy pokaz Osi i Sędzickiej po "Top Model". Były największymi gwiazdami na wybiegu

Nieźle w show-biznesie radzi sobie też Mateusz Maga, który zdążył już zaliczyć kilka dużych imprez i wzbudzić sporo zainteresowania. Nie ma wątpliwości, że to właśnie on był najszerzej komentowaną postacią czwartej edycji show. Teraz potwierdzają to również statystyki. Okazuje się bowiem, że po tym, jak Maga odpadł z programu, jego oglądalność spadła aż o 21%. Sytuacja wróciła do normy dopiero w odcinkach finałowych, gdy widownia plasowała się na poziomie blisko 2,5 miliona widzów.

Oglądaliście Top Model bez Mateusza Magi?

