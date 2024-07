Rzadko kiedy polski projektant może pochwalić się tym, że jego stroje noszą zagraniczne gwiazdy. Udało się to m.in. Katarzyny Konieczki, która niedawno wystylizowała tancerzy w jednym z ostatnich teledysków samej Lady GaGi. Świat był pod wrażeniem oryginalnych kreacji. Przypomnijmy: Wielki sukces Polki! Stylizowała w nowym klipie Lady GaGi

O jeszcze większym sukcesie może z pewnością mówić Malwina Wędzikowska, która odpowiada za piękne kreacje uczestników "Tańca z Gwiazdami" oraz "The Voice of Poland". Niedawno Malwina zajęła się kostiumami do nowej produkcji nominowanego do Oscara - Tomasza Bagińskiego pt. "Ambition". W rolach głównych wystąpili znany z serialu "Gra o tron" Aidan Gillen oraz wschodząca gwiazda brytyjskiej kinematografii Aisiling Franciosi, znana między innymi z filmu "Klub Jimmy''''ego" w reżyserii Kena Loacha. O czym mowa?

Ten projekt opowiada o wielkiej ambicji – sile, dzięki której ludzkość przekracza kolejne granice. Poszukiwania przez bohaterów odpowiedzi na pytanie o źródło życia, ma znacznie szerszy kontekst, który przedstawiamy widzowi: przyszłość ludzkości, niepewność jutra, ale i determinacja, która czyni nasz gatunek wielkim - mówi Tomek Bagiński, reżyser.

Premiera już 24 października - szykuje się wielki hit.

