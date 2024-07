Rzadko kiedy możemy podziwiać nietypowe fryzury u gwiazd. Tym razem tą przyjemność sprawiła nam Malwina Wędzikowska. Na imprezie z okazji 6. urodzin magazynu Party pojawila się w asymetrycznym upięciu z falą w stylu retro. Przy jej pięknie błyszczących włosach ta fryzura wyglądała jeszcze bardziej glamour.

Stylistka uzupełniła look umalowanymi na czerwono ustami. Matowa, intensywna szminka bardzo pasuje do jej pełnych warg. Do tego delikatna kreska nad górną powieką. Inne gwiazdy mogą brać z niej przykład...

