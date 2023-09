Szczere opinie Joanny Horodyńskiej nie podobają się wielu gwiazdom , a niektóre z nich twierdzą, że stylistka potrafi tylko krytykować. W najnowszym numerze "Party" gwiazda wzięła pod lupę stylizacje Malwiny Wędzikowskiej i Olgi Bołądź z jesiennej ramówki Polsatu . Tym razem nie była taka surowa... Jak Joanna Horodyńska i Ada Fijał oceniają stylizację Malwiny Wędzikowskiej z ramówki Polsatu? Okazuje się, że według Horodyńskiej Wędzikowska była najlepiej ubraną gwiazdą na imprezie. Ciężko jej było dopatrzeć się jakiegokolwiek błędu: Podoba mi się dopracowanie tej stylizacji. Piękna suknia, której góra unosi się nierealnie na ciele. Włosy w stylu retro, świetliste fale plus makijaż, który również znajduje nić porozumienia z resztą. Jedynym innym kolorem jest bordowa torebka. Opinię tę podziela również Ada Fijał : Malwina gotowa na bal w domu Jaya Gatsby'ego. Jest stylowo. Od kroju, przez czerwonodywanową fryzurę, aż po minimalizm w dodatkach. Poker. Joanna Horodyńska i Ada Fijał o stylizacji Olgi Bołądź Na uwagę według gwiazdy zasłużyła też Olga Bołądź, która na czerwonym dywanie zaprezentowała się w biało-czarnym zestawie z sieciówki. Zarówno Fijał jak i Horodyńska stwierdziły, że połączenie takich wzorów to było duże wyzwanie, które zakończyło się sukcesem: Graficzne biało-czarne desenie, łączone bez konkretnego porządku, wracają. Odważnie można je "przeciąć" motywami zwierzęcymi. Olga skupiła się jednak na geometrii. Plusem jest fakt, że i góra, i dół są z grubej dzianiny. Może przez to mniej w tym elegancji, ale pojawiła się w dziewczęcość i brak zadęcia z powodu wyjścia na galę. Ada z kolei podkreśliła to, że ubieranie się można zamienić w sztukę. I Olga doskonle to zrobiła: Moda jako zabawa strojem i stylem z nutą kontrowersji to...