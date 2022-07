Już we wrześniu na antenie Telewizji Polsat zobaczymy 13. edycję "Tańca z Gwiazdami". Produkcja przez cały czas podgrzewa atmosferę, a w sieci pojawiają się nazwiska kolejnych uczestników. Niedawno mówiło się o zmianach w składzie jurorskim, do których ostatecznie nie doszło. Teraz jednak wiadomo, że jedna z najważniejszych osób z ekipy żegna się z tanecznym show - chodzi o Malwinę Wędzikowską, która była odpowiedzialna za kostiumy dla uczestników show. Skąd taka decyzja i kto ją zastąpi?

13. edycja "Tańca z Gwiazdami" zapowiada się naprawdę ekscytująco! Już we wrześniu na antenie Telewizji Polsat pojawi się plejada gwiazd, która rozpocznie walkę o kryształową kulę. Na parkiecie zobaczymy m.in. Krzysztofa Rutkowskiego, który swoje honorarium przekaże na cele charytatywne, Jacka Jelonka, który zatańczy z mężczyzną, czy Jamalę, która brała udział w ukraińskiej wersji "Tańca z Gwiazdami".

O wielkich zmianach w show mówiło się już od kilku tygodni. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Hakiel mieli starać się o fotel jurorski w "Tańcu z Gwiazdami", jednak ostatecznie skład nie został zmieniony. Teraz okazuje się, że jedna z osób jednak pożegna się z produkcją. W 13. odsłonie tanecznego show Polsatu nie pojawi się Malwina Wędzikowska, która od 8 lat dbała o kostiumy uczestników. W rozmowie z WP opowiedziała, dlaczego zdecydowała się odejść z programu.

Stylistka zapewniła, że nie żegna się z "Tańcem z Gwiazdami", a jedynie traktuje to jako chwilową przerwę i ma nadzieję na powrót do show.

Malwina Wędzikowska przyznała również, że praca na planie programu była dla niej świetną przygodą, ale także doświadczeniem, które wykorzystuje w dalszej karierze.

Jestem ogromnie wdzięczna za to doświadczenie. Ten projekt ukształtował mnie jako człowieka, wzmocnił mnie i nauczył dbania o siebie, ponieważ w programie kompletnie nie było na to czasu. Jestem poruszona, gdy myślę o tym, jakie zaufanie dostałam od stacji Polsat, pani dyrektor Niny Terentiew i reżyser Agaty Lipnickiej, która nigdy nie straciła do mnie cierpliwości i pozwoliła mi robić ten projekt po swojemu. - powiedziała.