Małgosia Socha pojawiła się wczoraj na konferencji fundacji SHE, która wspiera kobiety chore na HIV. Małgosia zaprezentowała się prostym lekko casualowym, ale bardzo seksownym wydaniu.

Beżowy trench Burberry, ultraobcisłe dżinsy do tego lakierowane szpilki, które na pozór zupełnie nie pasują do takiej stylizacji. Ten look można idealnie przypasować do stylu Kate Moss. Niby prosto, ale wciąż szykownie i z klasą. Pod płaszczykiem Małgosia miała biały żakiet i biały t-shirt, czyli styl całkowicie odpowiadający "London Look". Trzeba przyznać, że delikatna uroda idealnie wpasowuje się w taki styl. Socha nie potrzebuje przesadnych ozdób, wyszukanych krojów, czy błyszczących materiałów, by wygłądać fenomenalnie. Cały look dopina duża czarna torba marki Tous, której Socha jest ambasadorką. Naszym zdaniem aktorka wygląda po prostu świetnie w takim wydaniu.



