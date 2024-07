Miesiąc temu Małgorzata Socha została mamą. Aktorka bardzo szybko wróciła do swojej dawnej figury po urodzeniu Zosi i już niebawem wróci do pracy. Zanim jednak to zrobi, gwiazda wraz z córeczką wyjeżdża na pierwsze wspólne wakacje. Zobacz: Socha po porodzie odzyskała idealną figurę [PAPARAZZI]

Jak ustalił magazyn "Party" już pod koniec września Socha będzie relaksować się nad polskim morzem.

- Stwierdziła, że jej córeczce dobrze zrobi nasycone jodem powietrze, i dlatego zabiera ją do jednego z nadmorskich kurortów - zdradził magazynowi przyjaciel gwiazdy.

Małgosia aktualnie każdą chwilę spędza z Zosią. Jednak wielkimi krokami kończy się jej urlop macierzyński, a aktorka dostaje już nowe propozycje zawodowe. Na szczęście Socha może liczyć na pomoc swoich rodziców, którzy z ochotą pomogą jej w opiece nad dzieckiem, gdy ona będzie na planie czy w teatrze.

