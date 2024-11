Krzysztof Ibisz i Anna Nowak-Ibisz w 2005 roku wzięli ślub. Małżeństwo było ze sobą cztery lata. Jednak uczucie nie przetrwało próby czasu, a po wielkiej miłości pozostało najlepsze, co może się przytrafić - syn Vincent. Nastolatek ma już 18 lat i wkroczył na drogę dorosłości. Najpiękniejsze w całej relacji rodziców Vincenta jest to, że pozostają oni w przyjaznych relacjach.

Parę dni temu media obiegła informacja, że Krzysztof Ibisz nie poprowadzi tegorocznego sylwestra. Prezenter wyznał, że ten czas spędzi z najbliższymi. W tym samym poście poinformował również, że na świecie przywita córeczkę.

Kochani, sylwestrowe fajerwerki mamy co roku, ale na fajerwerki związane z narodzinami Córki. Czekałem całe życie. Dlatego w tym roku, tę magiczną noc spędzę po 17 latach nie na scenie @polsatofficial tylko z najbliższą rodziną. Jestem przekonany, że Sylwestrowa Moc Przebojów wprowadzi Was w Nowy Rok w najlepszych nastrojach. Przeczytałem na portalach, że na scenie w Toruniu zastąpią mnie moi młodsi koledzy. Sami rozumiecie, że to niemożliwe

- napisał Krzysztof Ibisz.