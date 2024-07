Małgorzata Socha po urodzeniu córki zrobiła sobie przerwę od show-biznesu i pracy. Po kilku miesiącach wróciła na salony i zachwyciła szczupłą figurą. Jeszcze w listopadzie aktorka pojawiła się też na planie seriali, w których występuje, a jej życie zawodowe powoli wraca do rytmu sprzed ciąży. Wciąż jednak priorytetem jest dziecko. Przypomnijmy: Małgorzata Socha na noworocznym obiedzie dla najmłodszych

Reklama

Wielkimi krokami zbliża się też powrót "Przyjaciółek" w wiosennej ramówce Polsatu, możemy się zatem spodziewać intensywnej promocji produkcji, co wiążę się też z pojawianiem się Sochy w mediach. Gwiazda udzieliła właśnie obszernego wywiadu "Twojemu Stylowi", w którym opowiada o karierze, rodzinie i macierzyństwie.

Zobacz: Tak wygląda willa Małgorzaty Sochy

Małgorzata wspomina, że pracuje nad powrotem do formy sprzed ciąży i zależy jej na szczupłej sylwetce, bo wciąż pamięta siebie sprzed lat, kiedy miała kilka kilogramów więcej i była bardziej zaokrąglona, co nie do końca odpowiadało reżyserom. Socha przywołuje nawet sytuację, w której jej "nadwaga" była bezpośrednią przyczyną braku otrzymania roli.



Sukces jest w rozmiarze zero. Pamiętam, jak kilka lat temu poszłam na casting do filmu. Po zdjęciach reżyser powiedział: 'Wszystko świetnie, dostałabyś tę rolę, ale jesteś zbyt... potężna'. Zabolało. Wzięłam się za siebie. Bo zawsze byłam 'pączusiem', mam naturalną skłonność do tycia. Myślę, że gdybym nie była aktorką, przypominałabym mamę Muminka i nosiła rozmiar 42 - wyznała z humorem.

Aktorka twierdzi też, że jej sylwetce wciąż daleko do doskonałości i chce pracować nad utratą dodatkowych kilogramów. Przyznaje jednak, że w chwili obecnej zamiast spędzać czas na siłowni, woli przeznaczyć go na zabawę z córeczką.



Zobacz także

Jeszcze niedawno karmiłam piersią i musiałam być na lekkostrawnej diecie. Poza tym przy dziecku wciąż jest coś do zrobienia, choćby codzienny trzygodzinny spacer. Muszę jeszcze ciut zgubić, ale zamiast iść na siłownię, wolę ten czas spędzić z córką - dodaje.

Rzeczywiście Małgorzata Socha potrzebuje jeszcze schudnąć po ciąży czy wygląda już wystarczająco dobrze?

Zobacz: Socha została twarzą ciastek. Wiemy ile zarobi

Reklama

Małgorzata Socha w czapce Mikołaja na spacerze z córką: