Małgorzata Socha jest na diecie

Małgorzata Socha odchudza się po ciąży?! Aktorka, która w drugiej połowie stycznia została mamą swojej drugiej córeczki, Basi, zamieściła na Instagramie wymowne zdjęcie. Gwiazda pokazała fotkę bardzo apetycznie wyglądającej pizzy, której... nie mogła zjeść!

Aż ślinka cieknie! Mam chrapkę, ale..

Aktorka zawsze cieszyła się doskonałą figurą. Nie sądzimy, aby po ciąży musiała zrzucać nadmiar kilogramów. A może jest jakieś inne wytłumaczenie?

Małgorzata Socha planuje szybki powrót do pracy. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" wróci na plan już 10 marca, czyli zaledwie dwa miesiące po przyjściu na świat Basi. Czy to motywuje ją do szybkiego powrotu do figury sprzed ciąży? (Tak wyglądała przed ciążą!) Pewnie tak, ale może nie być to jedyny powód, dla którego gwiazda zrezygnowała z jedzenia pizzy...

