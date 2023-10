Małgorzata Socha prywatnie jest żoną Krzysztofa Wiśniewskiego, z którym doczekali się trójki pociech - Stasia, Zosi i Basi. Dziewczynki rosną jak na drożdżach, co aktorka postanowiła pokazać na rodzinnych kadrach z warsztatów, podczas których w rodzinnym gronie tworzyły własne bransoletki i i naszyjniki. Trudno nie zauważyć sporego podobieństwa do znanej mamy!

Jak widać po zamieszczonych przez Małgorzatę Sochę kadrach, 10-letnia Zosia i 6-letnia Basia to już coraz większe dziewczynki, bardzo podobne do aktorki. Przy plastycznych zajęciach czuły się jak ryby w wodzie.

Zobacz także: Córka Małgorzaty Sochy przystąpiła do pierwszej komunii świętej. Aktorka pokazała zdjęcia. Zosia to cała mama!

Wakacyjne ujęcia Małgorzata Socha opatrzyła także opisem. Aktorka lubi kreatywnie spędzać czas z dziećmi.

- Super czas z moimi dziewczynami!????????‍????‍????Fajnie, że można zrobić coś razem. I to nie byle co! No bo której z nas nie przyda się nowy naszyjnik czy bransoletka?????✨✨ - pisała w wybornym nastroju.