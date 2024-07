W jednym z ostatnich wydań Dzień Dobry TVN, kamery śniadaniówki odwiedziły Małgorzatę Sochę. Towarzyszyły jej podczas sesji zdjęciowej, która promować będzie nowy spektakl "Polityka", w którym wcieli się w rolę pani poseł. Gwiazda zaskoczyła wszystkich nową fryzurą. Przypomnijmy: Socha pokazała się w krótkich czarnych włosach. Tak wyglądała dziś w DDTVN

Po sesji zdjęciowej aktorka znalazła też chwilę, aby porozmawiać z reporterką DDTVN. Głównym tematem było macierzyństwo. Socha przyznała, że nie jest łatwo pogodzić obowiązków zawodowych z wychowywaniem córki, ale nawet po całym dniu pracy wciąż ma ochotę na zabawę z nią. Dodaje jednak, że ma oparcie w mężu i jak każda świeżo upieczona mama, już myśli o kolejnym dziecku.



Wzięcie dziecka na plac to jest najłatwiejsza sprawa, bo wtedy dziecko się bawi z innymi dziećmi. Czasami trzeba w domu położyć się na podłogę i je zabawiać (śmiech) Pod tym względem jesteśmy zgrani z mężem, oboje zajmujemy się Zosią tak samo. Jak ma się pierwsze dziecko, to się myśli już o drugim. Nie znam chyba kobiety, która by powiedziała po pierwszym: basta. Myśli się o potomstwie kolejnym - wyznała w rozmowie z Dzień Dobry TVN.