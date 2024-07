Małgorzata Socha o powrocie na plan serialu "Przyjaciółki".

Gwiazdy "Przyjaciółek" już od kilku dni spotykają się na planie kolejnego sezonu serialu. Fani wielkiego hitu Polsatu już jesienią będą mogli zobaczyć 12 odcinków o perypetiach czterech przyjaciółek, w które wcielają się Małgorzata Socha, Joanna Liszowska, Anita Sokołowska i Magdalena Stużyńska.

Party.pl zapytało jedną z głównych bohaterek jakie emocje towarzyszyły jej podczas pierwszych zdjęć do nowej serii "Przyjaciółek". Ciężarna Małgorzata Socha nie ukrywa, że ucieszyła się ze spotkania z koleżankami.

To zawsze są fajne emocje, kiedy się spotykamy po takiej przerwie. Znowu we cztery jest szansa żeby pogadać o tym, co się wydarzyło u nas - przyznała Małgorzata Socha. - Nowa seria, to wiadomo: nowe emocje, miłości, rozstania, ale też niespodzianki.