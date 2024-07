1 z 10

Ciężarna Małgorzata Socha na planie "Przyjaciółek" promienieje! Cztery piękne aktorki Anita Sokołowska, Joanna Liszowska, Magdalena Stużyńska i Małgorzata Socha powróciły na plan hitowego serialu Polsatu.

Nowa seria będzie liczyć 12 odcinków, a zdjęcia do nich potrwają do października. Na zdjęciach zrobionych przez paparazzi można zauważyć, że piękna Socha świetnie daje sobie radę i pomimo upałów i drugiej ciąży dzielnie pracuje wraz z koleżankami z ekipy. Pod luźną, granatową sukienką stara się ukrywać ciążowe krągłości. Gwiazda promienieje i widać, że atmosfera na planie stwarza idealne warunki do pracy. W ósmej serii serialu „Przyjaciółki” obok Małgorzaty Sochy, Joanny Liszowskiej, Anity Sokołowskiej i Magdaleny Stużyńskiej-Brauer wystąpi plejada gwiazd, a wśród nich kluczowi aktorzy z poprzednich sezonów, m.in.: Agnieszka Sienkiewicz, Marcin Rogacewicz, Bartek Kasprzykowski, Krzysztof Wieszczek, Marek Bukowski, Ewa Kasprzyk, Dorota Kolak, Mikołaj Krawczyk, Marcin Korcz, Modest Ruciński, Mariusz Bonaszewski i Kamil Kula. W nowych odcinkach do obsady dołączy Monika Dryl. Kto jeszcze zagra w nowym sezonie? Przekonamy się jesienią na antenie Telewizji POLSAT!

