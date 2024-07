Małgorzata Socha na konferencji prasowej kolejnej edycji serialu stacji Polsat - "Przyjaciółki" miała na sobie dziewczęcy zestaw. Jeszcze kilka miesięcy temu widać było, że gwiazda nie tak dawno została mamą. Teraz po ciąży nie ma już ani śladu. Aktorka do granatowej koszuli z zadziornie połyskującym brokatem, założyła białą, rozkloszowaną spódnicę z kieszeniami, czarne szpilki z siateczką. Do tego wybrała opaskę do włosów w tym samym kolorze.

Wszystko uzupełniła biżuterią hiszpańskiej marki Tous, której jest ambasadorem od 3 lat. Tym razem Małgosia Socha oprócz szerokiej bransolety w kolorze złota postawiła na piękny i bardzo prosty pierścień z perłą słodkowodną - hodowlaną. Koszt tej ozdóbki to 489 złotych. Kochamy to!

