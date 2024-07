Ten wywiad zaskoczył wszystkich! Małgorzata Rozenek (34) w rozmowie z dziennikarką „Wprost” przyznała: „Polityka to mój żywioł”. Mówiła też

o dyskusjach, jakie toczy z ojcem (skarbnikiem PiS-u), i swoich znajomościach z politykami. „Jarosław Kaczyński to miły, ciepły człowiek”, powiedziała gwiazda. Czy to oznacza, że Rozenek myśli o zrobieniu kariery w polityce?

Reklama

Ci, którzy ją znają, nie mają wątpliwości, że sprawdziłaby się w tej roli perfekcyjnie. Ale Małgorzata tylko się z tego śmieje. – Nie wybieram się do polityki – mówi „Fleszowi”.

Na razie jest ciągle twarzą TVN.

– Ruszamy z kolejną serią „Bitwy o dom”, przygotowujemy się do nowej „Perfekcyjnej Pani Domu” – wylicza Hanna Krawczyńska z Golden Media, firmy produkującej te programy.

Zdjęcia zaczynają się w styczniu. Wcześniej Małgosia weźmie jeszcze udział w spotkaniach z czytelnikami poradnika „Perfekcyjna Pani Domu”.

– To megahit! – zapewnia Tomasz Międzik z Wydawnictwa Pascal i zapowiada… trzeci dodruk książki.

Reklama

Radością z kolejnego sukcesu Małgosia dzielić się będzie z bliskimi w święta. Spędzi je u rodziców, pod Ciechanowem – wybiera się tam razem z synami i… byłym mężem Jackiem Rozenkiem. AHS, BM